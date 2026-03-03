Владимир Путин
3 марта, 18:48

Одиноким «индусятам» закрыли вход на пляжи Дубая из-за видеодомогательств россиянок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Neiezhmakov

В Объединённых Арабских Эмиратах участились случаи так называемых «видеодомогательств» со стороны индусов и пакистанцев. Как узнал Telegram-канал SHOT, мужчины под видом селфи снимают россиянок в купальниках, а затем выкладывают видео в чаты строителей-мигрантов.

Видео © SHOT

Проблема обострилась на фоне иранских атак на нефтяную инфраструктуру ОАЭ. Из-за остановки части заводов рабочие получили больше свободного времени и стали массово появляться на пляжах, где отдыхают туристки. Люди начали жаловаться администрации отелей на тех самых индусят, и некоторые гостиницы уже ввели ограничения.

Так, Ramada by Wyndham Beach Hotel Ajman в Аджмане закрыл доступ на пляж для одиноких мужчин, пуская только семейных. Ожидается, что к этой мере могут присоединиться и другие отели.

Пока одни россияне продолжают отдых, другие уже спешат домой. Накануне в Москву прибыл первый за последние трое суток самолёт из Абу-Даби. Рейс EY843 авиакомпании Etihad Airways приземлился в аэропорту Шереметьево в 21:08 по московскому времени. Службы воздушной гавани отработали в штатном режиме, обеспечив пассажирам быстрое обслуживание. На борту находились россияне, которые не могли вылететь из ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства. В момент посадки пассажиры встретили возвращение на родину аплодисментами и радостными криками.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Афонина
