Регион
2 марта, 19:20

Пассажиры вернувшегося из Абу-Даби рейса встретили посадку в Москве аплодисментами

В Москву вернулся первый за несколько дней самолёт из ОАЭ. Когда лайнер коснулся взлётно-посадочной полосы, на борту раздались аплодисменты и крики «Ура! Мы дома!». Видео с места событий опубликовал телеграм-канал SHOT.

Первый рейс из Абу-Даби приземлился в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Речь идёт о рейсе EY843 авиакомпании Etihad Airways, который вылетел из Абу-Даби и благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево в 21:08 по московскому времени. Это первый самолёт, прибывший в столицу РФ из Эмиратов почти за трое суток.

Из-за закрытия воздушного пространства Ирана маршрут пришлось срочно менять. Лайнер обогнул регион через Пакистан, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан. Время в пути составило около семи часов.

«Гул военных самолётов, а дети играют»: Россияне рассказали о жизни в ОАЭ под ударами

Ранее Life.ru писал, что после почти трёхдневной паузы Москва наконец приняла первый рейс из Абу-Даби. Посадка прошла успешно, а пассажиров обслужили в полном соответствии с регламентами крупнейшего авиахаба страны.

Обложка © Telegram / SHOT

Юния Ларсон
