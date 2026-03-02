Владимир Путин
Первый за трое суток самолёт прилетел в Москву из Абу-Даби

В аэропорт Шереметьево прибыл первый за почти трое суток самолёт из Абу-Даби. Рейс EY843 авиакомпании Etihad Airways успешно совершил посадку в 21:08 по московскому времени.

Первый за почти трое суток самолет прилетел в Москву из Абу-Даби. Видео © Telegram / Шереметьево

Службы аэропорта обслуживают воздушное судно и пассажиров в полном объёме в соответствии с регламентами. Как подчеркнули в пресс-службе Шереметьево, обеспечение безопасности и качества обслуживания остаётся абсолютным приоритетом для крупнейшего авиахаба страны.

Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь российским туристам
Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь российским туристам

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии рекомендовал российским туристам на Ближнем Востоке неукоснительно соблюдать распоряжения местных властей и оставаться на связи с туроператорами и перевозчиками. Туристам рекомендуют доверять только официальной информации и установить приложение «Иностранный помощник». В ОАЭ сейчас около 50 тысяч россиян — туроператоры временно размещают их в отелях и прорабатывают вывоз через Китай и Турцию. Запрет на полёты продлён до 2 марта.

Первый за почти трое суток самолет прилетел в Москву из ОАЭ. Обложка ©

Александра Мышляева
