2 марта, 12:13

Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь российским туристам

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил президента Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за содействие российским гражданам, оказавшимся в сложной ситуации в Эмиратах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России поблагодарил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за предпринимаемые усилия с целью помочь находящимся в Эмиратах российским гражданам, в том числе многочисленным туристам, в сложившейся форс-мажорной ситуации», — говорится в сообщении.

Первый самолёт с туристами вылетел из Абу-Даби после закрытия неба над ОАЭ
Первый самолёт с туристами вылетел из Абу-Даби после закрытия неба над ОАЭ

Напомним, ответные удары Ирана по военным объектам США и Израиля на Ближнем Востоке затронули и ОАЭ. В стране остаётся множество российских туристов, и у порядка 20 тысяч из них уже истекли сроки туров. Опасаясь эскалации конфликта, некоторые пытается покинуть ОАЭ через соседние Оман и Саудовскую Аравию. В Генконсульстве РФ призвали россиян не рисковать.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Мышляева
