В РСТ дали план действий застрявшим на Ближнем Востоке туристам
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Neiezhmakov
Российским туристам на Ближнем Востоке необходимо строго следовать указаниям местных властей и поддерживать связь с туроператорами и авиакомпаниями, рекомендовал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Он призвал ориентироваться только на проверенную информацию об обстановке в регионе и пользоваться приложением «Иностранный помощник».
Застрявшим на Ближнем Востоке туристам дали план действий в РСТ. Видео © Пятый канал
Туристические компании временно размещают отдыхающих в отелях до возобновления рейсов и прорабатывают пути вывоза через Китай и Турцию. В настоящее время в ОАЭ находится около 50 тысяч россиян. Ограничения на полёты продлены до 2 марта, окончательные сроки пока не определены. При задержке рейса авиакомпании обязаны делать рыночный возврат без штрафов, рассказал собеседник Пятого канала.
Напомним, на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке в аэропорту Дубая случился коллапс, тысячи туристов застряли в очередях. Россияне в Дубае ночуют в подвалах и паркингах из-за ударов Ирана. Кроме того, россияне застряли на лайнере в Дубае. Пока что туристов выпускают из ОАЭ в Оман только на автомобилях. Тем временем российские туроператоры теряют $1,5 миллиона в день.
