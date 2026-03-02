В РСТ дали план действий застрявшим на Ближнем Востоке туристам

Российским туристам на Ближнем Востоке необходимо строго следовать указаниям местных властей и поддерживать связь с туроператорами и авиакомпаниями, рекомендовал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Он призвал ориентироваться только на проверенную информацию об обстановке в регионе и пользоваться приложением «Иностранный помощник».

Туристические компании временно размещают отдыхающих в отелях до возобновления рейсов и прорабатывают пути вывоза через Китай и Турцию. В настоящее время в ОАЭ находится около 50 тысяч россиян. Ограничения на полёты продлены до 2 марта, окончательные сроки пока не определены. При задержке рейса авиакомпании обязаны делать рыночный возврат без штрафов, рассказал собеседник Пятого канала.