Из-за постоянных ударов по городу туристы вынуждены ночевать в подземных паркингах и подвалах отелей. Об этом сообщает SHOT.

Российские туристы в Дубае ночуют в подвалах и паркингах из-за ударов Ирана. Видео © SHOT

Как поделились очевидцы, в пятизвёздочном отеле «5 Пальм» в Джумейре постояльцев будят сирены и персонал. Людей спускают на минусовые этажи и парковки, где уже организованы импровизированные спальные места.

Сотни туристов, включая семьи с маленькими детьми, вынуждены спать на матрасах прямо в подземных гаражах. Там же развёрнуты пункты с едой и водой. Оповещения об опасности приходят и на мобильные телефоны. Власти призывают не покидать укрытий и быть готовыми к новым ударам.