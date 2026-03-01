В Манаме вновь прогремели взрывы

Ранее атакам с воздуха подвергся ещё один знаковый объект Дубая. Иранский беспилотник нанёс удар по пятизвёздочному отелю Бурдж-аль-Араб, который возведён на искусственном острове у побережья. В результате попадания загорелась стекловолоконная балка. Пламя охватило фасад с первого по шестой этаж здания. Удар по отелю последовал после атаки на аэропорт Дубая, которая произошла ранее.