В Манаме вновь прогремели взрывы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dahhi doo
В Манаме, столице Бахрейна, прогремела новая серия взрывов в районе центра обслуживания 5-го флота США. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.
В городе звучат сирены воздушной тревоги. Официальные ведомства королевства ситуацию пока не комментируют.
Ранее атакам с воздуха подвергся ещё один знаковый объект Дубая. Иранский беспилотник нанёс удар по пятизвёздочному отелю Бурдж-аль-Араб, который возведён на искусственном острове у побережья. В результате попадания загорелась стекловолоконная балка. Пламя охватило фасад с первого по шестой этаж здания. Удар по отелю последовал после атаки на аэропорт Дубая, которая произошла ранее.
