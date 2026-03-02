Российские туроператоры теряют $1,5 миллиона в день из-за войны на Ближнем Востоке

Вынужденное продление размещения туристов, застрявших в странах Ближнего Востока из-за обострения конфликта между США, Израилем и Ираном, обходится российским туроператорам минимум в 1,5 миллиона долларов ежедневно. Если кризис затянется, ущерб может достичь десятков миллионов долларов, предупреждают в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Если исходить из средней стоимости размещения одного туриста $80-100 за день и умножить это на количество путешественников, масштабы ущерба становятся очевидны. Самое время реформировать подход к доступу туроператоров к резервным, по сути своим же деньгам в фондах «Турпомощи», не обращаясь к государству за поддержкой», — заявил член правления РСТ и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов оценивает потери ещё выше. По его словам, в ОАЭ на момент остановки рейсов находилось около 50 тысяч организованных туристов из России, а общее число россиян, включая самостоятельных путешественников, достигает 100 тысяч. Если хотя бы половине требуется экстренная помощь, речь идёт о нескольких миллионах долларов расходов в день.

«Если в Эмиратах на момент остановки рейсов находилось около 50 тыс. наших граждан, и даже половине из них требуется экстренная помощь, речь идёт о нескольких миллионах долларов расходов в день. Соответственно, умножив эту сумму на количество дней, можно оценить общий масштаб затрат. Помимо этого, хочу отметить круглосуточную работу наших команд — включая ночные дежурства, работу в выходные, переселение и расселение туристов, а также координацию через наш дубайский принимающий офис», — подчеркнул Арутюнов.

Эксперт также отметил разную реакцию туристических офисов в эмиратах. В Абу-Даби и Рас-эль-Хайма оперативнуо отреагировали на происходящее.

«Хотелось бы отметить отсутствие аналогичных заявлений со стороны Дубая, где сосредоточено большинство наших туристов. Своевременная реакция властей могла бы существенно снизить нагрузку на турбизнес, помочь сэкономить ресурсы и нервы», — сказал он.

По словам Арутюнова, когда туристы не могут оплачивать номера в отелях 5*, их переселяют в гостиницы более низкой категории. Это позволяет минимизировать пустующие места и снизить потери.

Ранее Life.ru рассказывал, что несколько десятков россиян оказались в ловушке на круизном лайнере в Дубае из-за продолжающихся ударов Ирана. Туристы решили попробовать покинуть страну, но аэропорты оказались закрыты.