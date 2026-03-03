Bloomberg предупредил ОАЭ о риске потерять статус «райского уголка»

Иранские атаки ставят под угрозу статус ОАЭ как «райского уголка для бизнеса», от продолжительности конфликта будет зависеть дальнейшая устойчивость модели развития страны. Об этом пишет агентство Bloomberg.

До эскалации Эмираты считались безопасной гаванью в швейцарском стиле. Теперь, по данным NDTV World, Дубай несёт колоссальные убытки — только аэропорт теряет около 1 млн долларов каждую минуту простоя.

С 28 февраля системы ПВО ОАЭ перехватили 165 баллистических ракет, две крылатые ракеты и 541 беспилотник, запущенные Ираном. Обломки вызвали пожары, а крупнейший аэропорт мира был вынужден приостанавливать работу.

Однако есть места и более неблагополучные. Ранее бизнесмен Илон Маск поддержал утверждение основателя Telegram Павла Дурова о том, что Дубай даже во время войны безопаснее Европы. По словам Маска, ни одна страна не идеальна, но европейские страны всё же хуже.