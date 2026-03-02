Владимир Путин
1 марта, 22:50

«Пропускаю бесплатные фейерверки из Ирана»: Дуров пожалел, что уехал из Дубая в Европу

Дуров заявил, что хочет вернуться в ОАЭ из-за преступности в Европе

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ durov

Основатель Telegram Павел Дуров в соцсети Х неожиданно высказался о ситуации в Объединённых Арабских Эмиратах, которые сейчас подвергаются ракетным обстрелам со стороны Ирана. По его словам, даже в таких условиях Дубай безопаснее Европы.

В своём посте бизнесмен посетовал, что неделю назад уехал из Эмиратов обратно в Европу. Из-за этого он не только «пропускает бесплатные фейерверки» (так Дуров иронично назвал ракетные атаки), но и подвергает себя большей опасности.

«К сожалению, неделю назад мне пришлось уехать из Дубая в Европу, поэтому я не только пропускаю бесплатные фейерверки из Ирана, но и подвергаю себя большему риску. Учитывая уровень преступности в Европе, Дубай, согласно статистике, безопаснее, даже несмотря на то, что там летают ракеты. С нетерпением жду возвращения», — написал он.

Ранее Юлия Вавилова, девушка Дурова, показала последствия ракетного удара неподалёку от её дома в районе Пальма в Дубае. На размещённых кадрах видно, как в результате удара вспыхнуло здание, а над ним поднимается густой столб чёрного дыма. Комментируя произошедшее, Вавилова назвала случившееся безумием и выразила надежду, что все люди находятся в безопасности.

