«Котик, планеты выстроились!» Беззаботные россияне приняли ракеты над Дубаем за космическое явление
Пара из России приняла иранские ракеты над Дубаем за парад планет и метеорит
Обложка © ТАСС / Zuma
Пара из России приняла иранские ракеты в небе над Дубаем за космическое явление. Влюблённые, видимо, так увлеклись отпуском, что совсем не следили за новостями. На видео SHOT — то, как удивлённая девушка зовёт своего «котика», уверенно сообщая об очень редком космическом явлении. По её мнению, в небе «планеты выстроились в ряд».
Беззаботные россияне приняли ракеты над Дубаем за космическое явление. Видео © SHOT
Возлюбленный обратил внимание на взрывы и огонь в небе. Правда, он тоже не пришёл к верному выводу о происхождении объектов и списал всё на метеорит.
«А там-то что горит? <...> Я слышал звук, он упал где-то», — сказал мужчина.
Напомним, вооружённые силы Ирана наносят ответные удары по американским и израильским объектам на Ближнем Востоке. Цели находятся в том числе на территории сопредельных государств — ОАЭ, Бахрейна, Омана и прочих. В Дубае, например, целый день гремят взрывы. Большинство ракет и беспилотников перехвачены системами ПВО, на месте падения обломков фиксируют разрушения. Известно как минимум об одной жертве, есть пострадавшие. Известно об уничтожении нескольких ракет над портом Jebel Ali. Один из осколков упал на судно с российскими моряками. Life.ru показывал видео с большим обломком.
