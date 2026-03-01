«Котик, планеты выстроились!» Беззаботные россияне приняли ракеты над Дубаем за космическое явление

Пара из России приняла иранские ракеты в небе над Дубаем за космическое явление. Влюблённые, видимо, так увлеклись отпуском, что совсем не следили за новостями. На видео SHOT — то, как удивлённая девушка зовёт своего «котика», уверенно сообщая об очень редком космическом явлении. По её мнению, в небе «планеты выстроились в ряд».

Беззаботные россияне приняли ракеты над Дубаем за космическое явление. Видео © SHOT

Возлюбленный обратил внимание на взрывы и огонь в небе. Правда, он тоже не пришёл к верному выводу о происхождении объектов и списал всё на метеорит.

«А там-то что горит? <...> Я слышал звук, он упал где-то», — сказал мужчина.