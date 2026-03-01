Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 11:49

Дочь певца Маликова вышла на связь из Дубая и поделилась переживаниями

Стефания Маликова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ steshamalikova

Стефания Маликова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ steshamalikova

Блогерша Стефания Маликова, находящаяся в Дубае, рассказала о тревожной ночи на фоне обстрелов со стороны Ирана, когда в городе сработали сирены экстренной опасности. Об этом она поделилась в своих социальных сетях.

«Ребята, спасибо вам за человечность всем, кто написал, мы в Дубае. Мы стараемся сохранять спокойствие, но когда слышишь сирены среди ночь — страх всё равно пробирается», — написала она.

Дочь Дмитрия Маликова сообщила, что сигнал тревоги сработал глубокой ночью. По её словам, из окон было видно возгорание, а экстренное оповещение усилило ощущение опасности. Несмотря на это, девушка подчеркнула, что с ней всё в порядке и она старается сохранять спокойствие.

Россияне покупают «спасительные поездки» из ОАЭ в Оман почти на 40 тысяч рублей
Россияне покупают «спасительные поездки» из ОАЭ в Оман почти на 40 тысяч рублей

Ранее Генконсульство России в Дубае рекомендовало россиянам воздержаться от выезда из Объединённых Арабских Эмиратов через сухопутные пограничные переходы на фоне обострившейся ситуации. Из‑за режима «закрытого неба» выполнение как регулярных, так и «вывозных» авиарейсов временно невозможно.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Стеша Маликова
  • ОАЭ
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • США
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar