В Дубае осколок сбитой иранской ракеты упал на судно с российскими моряками
Обложка © SHOT
Осколок сбитой иранской ракеты упал на судно с российскими моряками в дубайском порту Jebel Ali. На видео SHOT — огромный чёрный обломок в руках нашего соотечественника. По словам мужчины, на момент съёмки в небе виднелось несколько следов от работы систем ПВО. Никто не пострадал.
Российский моряк — об обстановке в дубайском порту Jebel Ali. Видео © SHOT
Несколько часов назад экипаж возобновил грузовые работы, но вскоре их прервали из-за возобновившихся обстрелов. Судно остаётся в порту.
Напомним, вооружённые силы Ирана наносят ответные удары по американским и израильским объектам на Ближнем Востоке. Цели находятся в том числе на территории сопредельных государств — ОАЭ, Бахрейна, Омана и прочих. В Дубае, например, целый день гремят взрывы. Большинство ракет и беспилотников перехвачены системами ПВО, на месте падения обломков фиксируют разрушения. Известно как минимум об одной жертве, есть пострадавшие. В мегаполисе закрыли все аэропорты, однако досталось и морскому сообщению. Порядка шести тысяч туристов не смогли отправиться в круиз из-за иранских атак. Теперь туристы отдыхают на борту прямо в порту.
