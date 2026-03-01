В Дубае осколок сбитой иранской ракеты упал на судно с российскими моряками

Осколок сбитой иранской ракеты упал на судно с российскими моряками в дубайском порту Jebel Ali. На видео SHOT — огромный чёрный обломок в руках нашего соотечественника. По словам мужчины, на момент съёмки в небе виднелось несколько следов от работы систем ПВО. Никто не пострадал.