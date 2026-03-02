Маск согласился с Дуровым, что Дубай даже во время войны безопаснее Европы
Илон Маск и Павел Дуров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Основатель компаний Tesla и Space X, владелец социальной сети X Илон Маск поддержал основателя Telegram Павла Дурова в оценке безопасности ОАЭ по сравнению с Европой. Американский предприниматель отреагировал на пост миллиардера, пожалевшая об отъезде из Дубая в разгар прилёта «бесплатных фейерверков из Ирана».
«Ни одна страна не идеальна, но Дубай и ОАЭ в целом объективно безопаснее и управляются лучше, чем многие регионы Европы», — написал Маск.
Напомним, что сейчас в Дубае периодически гремят взрывы от иранских ракет, однако Павел Дуров недавно пожалел, что уехал в Европу накануне таких событий. По его словам, даже под ракетным обстрелом в ОАЭ всё ещё статистически безопаснее, чем в Европе с её уровнем преступности.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.