Мошенники продают российским туристам несуществующие билеты из Дубая в Оман за $1000
Мошенники активизировались в русскоязычных чатах Дубая, предлагая туристам, застрявшим в ОАЭ, выехать наземным транспортом. Об этом РИА «Новости» рассказала российская туристка, столкнувшаяся с такой схемой.
Злоумышленники представляются водителями и предлагают доставить желающих в Маскат (столица Омана) или хотя бы до границы с Оманом. Стоимость услуги — от 900 до 1000 долларов. При общении в личных сообщениях они ссылаются на большой спрос и требуют предоплату, после чего перестают выходить на связь.
«Эта цена не кажется завышенной, поэтому многие соглашаются. Однако по большинству аккаунтов таких мошенников видно, что они созданы недавно и никакой связи с Эмиратами не имеют», — добавила туристка.
По словам собеседницы агентства, среди её знакомых уже несколько человек попались на эту удочку.
Ранее Life.ru писал, что россияне в спешке раскупили почти все билеты на ближайшие рейсы из Дубая в Москву – стоимость доходила до 90 тысяч рублей. Продажи открыли авиакомпании Flydubai и Emirates, и места разобрали практически мгновенно, в аэропорту выстроились очереди. Первые за три дня рейсы уже прилетели в Москву, Казань и Екатеринбург.
