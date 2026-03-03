Мошенники продают российским туристам несуществующие билеты из Дубая в Оман за $1000

Мошенники активизировались в русскоязычных чатах Дубая, предлагая туристам, застрявшим в ОАЭ, выехать наземным транспортом. Об этом РИА «Новости» рассказала российская туристка, столкнувшаяся с такой схемой.

Злоумышленники представляются водителями и предлагают доставить желающих в Маскат (столица Омана) или хотя бы до границы с Оманом. Стоимость услуги — от 900 до 1000 долларов. При общении в личных сообщениях они ссылаются на большой спрос и требуют предоплату, после чего перестают выходить на связь.

«Эта цена не кажется завышенной, поэтому многие соглашаются. Однако по большинству аккаунтов таких мошенников видно, что они созданы недавно и никакой связи с Эмиратами не имеют», — добавила туристка.

По словам собеседницы агентства, среди её знакомых уже несколько человек попались на эту удочку.