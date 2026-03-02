Россияне раскупили почти все билеты на ближайшие рейсы в Москву из Дубая за ₽90 тысяч
Обложка © Life.ru
Российские туристы в ОАЭ раскупили почти все билеты на ближайшие рейсы в Москву. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на данные авиакомпаний.
Продажи открыли Flydubai и Emirates, места забронировали практически мгновенно. В офисах перевозчиков и аэропорту выстроились очереди, цена билета достигает 90 тысяч рублей. В Минтрансе заявили, что российские авиакомпании готовятся возобновить полёты в страны Ближнего Востока.
За время эскалации оформлено более 10 тысяч возвратов авиабилетов и отменено свыше 216 рейсов. Сейчас в ОАЭ находится более 20 тысяч организованных туристов из России. Ещё свыше 500 путешественников — в Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте.
Напомним, на фоне ответных ударов Ирана по объектам США и Израиля напряжённость затронула и Объединённые Арабские Эмираты. В стране остаются тысячи российских туристов, причём у порядка 20 тысяч соотечественников уже истекли сроки туров. Часть из них, опасаясь дальнейшей эскалации, пытается покинуть ОАЭ через соседние Оман и Саудовскую Аравию. Однако в Генконсульстве РФ призвали граждан не рисковать и воздержаться от этого.
