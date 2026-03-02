Россияне раскупили почти все билеты на ближайшие рейсы в Москву из Дубая за ₽90 тысяч

Российские туристы в ОАЭ раскупили почти все билеты на ближайшие рейсы в Москву. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на данные авиакомпаний.

Продажи открыли Flydubai и Emirates, места забронировали практически мгновенно. В офисах перевозчиков и аэропорту выстроились очереди, цена билета достигает 90 тысяч рублей. В Минтрансе заявили, что российские авиакомпании готовятся возобновить полёты в страны Ближнего Востока.

За время эскалации оформлено более 10 тысяч возвратов авиабилетов и отменено свыше 216 рейсов. Сейчас в ОАЭ находится более 20 тысяч организованных туристов из России. Ещё свыше 500 путешественников — в Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте.