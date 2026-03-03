Владимир Путин
Первые за трое суток рейсы из Дубая прилетели в Москву, Казань и Екатеринбург

Ночью 3 марта в Москву прибыл первый за почти трое суток самолёт из Дубая. Рейс FZ 8489 авиакомпании Flydubai приземлился в аэропорту Внуково.

Пресс-служба авиагавании сообщила, что борт вылетел из Дубая в 20:45 по местному времени (19:45 мск). На борту находились 118 пассажиров. Большинство людей — граждане России. Они планировали вылететь рейсами авиакомпании ещё 28 февраля.

Также рейсы из Дубая приземлились в Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что после обострения ситуации вокруг Ирана в генконсульство России в Дубае обратились свыше шести тысяч россиян. Транспортная блокада Персидского залива начала ослабевать 2 марта. Международный аэропорт Дубая отправил первый после начала конфликта самолёт в Самарканд.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Лия Мурадьян
