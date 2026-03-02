Захарова: Более 6 тысяч россиян обратились за помощью в генконсульство в Дубае

Свыше шести тысяч российских граждан обратились за содействием в генконсульство РФ в Дубае на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, по состоянию на вечер 1 марта в посольство России в ОАЭ поступило около 1400 обращений. В диппредставительстве в Дубае эта цифра превысила 6000 человек. Захарова подчеркнула, что всем обратившимся оказана консульская поддержка в рамках полномочий загран учреждений.

Сегодня заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Пресс-служба азербайджанского лидера сообщила, что в ходе беседы Москва выразила благодарность Баку за оперативную помощь в вывозе российских граждан из Ирана.