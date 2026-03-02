Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 17:50

Захарова: Более 6 тысяч россиян обратились за помощью в генконсульство в Дубае

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Свыше шести тысяч российских граждан обратились за содействием в генконсульство РФ в Дубае на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, по состоянию на вечер 1 марта в посольство России в ОАЭ поступило около 1400 обращений. В диппредставительстве в Дубае эта цифра превысила 6000 человек. Захарова подчеркнула, что всем обратившимся оказана консульская поддержка в рамках полномочий загран учреждений.

Россияне раскупили почти все билеты на ближайшие рейсы в Москву из Дубая за ₽90 тысяч
Россияне раскупили почти все билеты на ближайшие рейсы в Москву из Дубая за ₽90 тысяч

Сегодня заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Пресс-служба азербайджанского лидера сообщила, что в ходе беседы Москва выразила благодарность Баку за оперативную помощь в вывозе российских граждан из Ирана.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • ОАЭ
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar