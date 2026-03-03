«Хочется целовать землю родную»: Вернувшиеся из ОАЭ россияне рассказали о сиренах, взрывах и пути домой

Первый за три дня рейс из ОАЭ в Москву стал для пассажиров настоящим праздником. Прилетевшие россияне не скрывали эмоций – по прилёту звучали аплодисменты, а некоторые признавались, что готовы «целовать землю родную».

Вернувшиеся из ОАЭ россияне рассказали о событиях после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Видео © Life.ru

Борт авиакомпании Etihad Airways прибыл в столичный аэропорт Шереметьево вечером в понедельник, и уже в терминале люди делились пережитым. Многие рассказывали о сиренах и тревожных сигналах, которые слышали незадолго до вылета.

«Мы очень счастливы, что наконец-то снова на земле родной. Сами удары не видели, слышали только хлопки, что-то сбитое пролетало. И сирены тоже», – рассказала одна из пассажирок.

Другая отметила, что тревога прозвучала прямо перед посадкой в автобус к самолёту.

«Сирена была очень страшная. Нам говорили: не бойтесь, ждём. Потом всё прекратилось. Когда узнали о рейсе? Пришло письмо на почту – мы покупали билеты напрямую», – поделилась она.

Ещё один вернувшийся отметил, что паники среди туристов не было. По его словам, в салоне люди поддерживали друг друга, а после посадки лайнера все аплодировали. Паспортный контроль и получение багажа прошли быстро.

При этом улететь из ОАЭ смогли далеко не все россияне. Новые рейсы могут быть отправлены в ближайшие дни, однако всё будет зависеть от обстановки в регионе.

