Застрявшая в ОАЭ из-за ударов Ирана актриса Виктория Тарасова вернулась в Москву

Среди пассажиров первого за несколько дней рейса из ОАЭ в Москву оказалась актриса Виктория Тарасова. Звезда сериала «Глухарь» призналась, что пережила непростые дни за границей и с трудом сдерживала эмоции.

Виктория Тарасова вернулась в Москву из ОАЭ. Видео © Life.ru

По словам артистки, в Эмираты она прилетела всего на два дня – отметить день рождения подруги. Обратный вылет в Россию был запланирован на 28 февраля, однако из-за ситуации с рейсами планы нарушились.

«Я на самом деле два дня держалась, а сегодня утром проснулась и сдулась. Почитала новости и очень расстроилась, потому что сегодня должна была играть спектакль», — рассказала Тарасова.

Актриса добавила, что в Абу-Даби её бесплатно разместили в детском отеле, а в аэропорту выдали ваучер на питание.

Ранее Life.ru писал, что в столичный аэропорт Шереметьево прибыл первый за почти трое суток самолёт из Абу-Даби. Рейс EY843 авиакомпании Etihad Airways приземлился в 21:08 по московскому времени, а службы аэропорта обеспечили обслуживание пассажиров в полном объёме. Пассажиры встретили приземление в России аплодисментами и радостными криками.