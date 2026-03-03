Ракета ударила по жилому дому в Дубае во время стрима блогерши

В Дубае удар по жилому дому произошёл в тот самый момент, когда филиппинская блогерша вела прямой эфир. По данным телеграм-канала SHOT, девушка общалась с подписчиками, когда внезапно услышала мощный грохот.

Блогерша вела эфир в момент удара по дому. Видео © Telegram / SHOT

Через несколько минут, как утверждается, ракета врезалась в здание. В её квартире раздался взрыв. Трансляция оборвалась. О судьбе девушки на данный момент ничего неизвестно.