3 марта, 02:50

Ракета ударила по жилому дому в Дубае во время стрима блогерши

В Дубае удар по жилому дому произошёл в тот самый момент, когда филиппинская блогерша вела прямой эфир. По данным телеграм-канала SHOT, девушка общалась с подписчиками, когда внезапно услышала мощный грохот.

Блогерша вела эфир в момент удара по дому. Видео © Telegram / SHOT

Через несколько минут, как утверждается, ракета врезалась в здание. В её квартире раздался взрыв. Трансляция оборвалась. О судьбе девушки на данный момент ничего неизвестно.

Захарова: Более 6 тысяч россиян обратились за помощью в генконсульство в Дубае

Ранее Life.ru писал, что россияне в спешке раскупили почти все билеты на ближайшие рейсы из Дубая в Москву – стоимость доходила до 90 тысяч рублей. Продажи открыли авиакомпании Flydubai и Emirates, и места разобрали практически мгновенно, в аэропорту выстроились очереди. Первые за три дня рейсы уже прилетели в Москву, Казань и Екатеринбург.

Обложка © TASS / AP

