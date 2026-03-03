Ракета ударила по жилому дому в Дубае во время стрима блогерши
В Дубае удар по жилому дому произошёл в тот самый момент, когда филиппинская блогерша вела прямой эфир. По данным телеграм-канала SHOT, девушка общалась с подписчиками, когда внезапно услышала мощный грохот.
Блогерша вела эфир в момент удара по дому. Видео © Telegram / SHOT
Через несколько минут, как утверждается, ракета врезалась в здание. В её квартире раздался взрыв. Трансляция оборвалась. О судьбе девушки на данный момент ничего неизвестно.
Ранее Life.ru писал, что россияне в спешке раскупили почти все билеты на ближайшие рейсы из Дубая в Москву – стоимость доходила до 90 тысяч рублей. Продажи открыли авиакомпании Flydubai и Emirates, и места разобрали практически мгновенно, в аэропорту выстроились очереди. Первые за три дня рейсы уже прилетели в Москву, Казань и Екатеринбург.
Обложка © TASS / AP