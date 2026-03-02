Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
2 марта, 16:39

Чёрная икра и секс-игрушки: Эскортницы делают состояние, пока туристы не могут покинуть ОАЭ из-за Ирана

Спрос на эскортниц вырос в Дубае на фоне атак Ирана

Обложка © freepik/lookstudio

Пока тысячи туристов, включая россиян, не могут вылететь из ОАЭ и вынуждены ночевать на парковках, у представительниц эскорт-сферы в Дубае и Абу-Даби начался настоящий бум. Как выяснил SHOT, спрос на их услуги резко вырос на фоне иранских атак.

Основные клиенты — иностранные бизнесмены, которые застряли в стране и продлили проживание в отелях. Среди них, например, предприниматели из Китая и Египта. За вечер с продолжением модели получают от четырёх тысяч долларов (около 300 тысяч рублей), а также безопасный трансфер.

Девушки уверяют: слухи о падении цен на их услуги — фейк. В первый день атак заказов действительно поубавилось, но сейчас спрос стремительно растёт. В соцсетях эскортницы выкладывают видео, как едят чёрную икру ложками и срочно закупают секс-игрушки. По словам моделей, в стрессовых ситуациях работы у них всегда прибавляется.

Несмотря на возросшие доходы, риски от работы в ОАЭ очевидно возросли. Сегодня иранская ракета разорвалась в непосредственной близости от элитных апартаментов в эмирате Рас-эль-Хайма, где отдыхают российские туристы. Удар пришёлся всего в нескольких метрах от жилых вилл. Инцидент произошёл утром, обошлось без пострадавших. Очевидцы рассказывают, что здания сотрясала взрывная волна — в постройках выбило стёкла, а фасады соседних коттеджей посекло обломками.

