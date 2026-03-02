Иранская ракета упала рядом с элитными апартаментами в ОАЭ, где живут туристы из России

Иранский удар едва не задел элитную недвижимость в Объединённых Арабских Эмиратах, где отдыхают россияне. Инцидент произошёл в эмирате Рас-эль-Хайма, известном своими живописными видами и частными коттеджами. По данным телеграм-канала Mash, ракета разорвалась всего в нескольких метрах от апартаментов и вилл.

Атака случилась утром. К счастью, обошлось без жертв. Очевидцы рассказывают, что здания буквально ходили ходуном от взрывной волны. В результате ЧП в постройках выбило стёкла, а фасады расположенных напротив коттеджей посекло обломками.

Ракета Ирана упала рядом с виллами россиян в ОАЭ. Видео © Telegram / Mash

Рас-эль-Хайма — самый северный эмират, расположенный примерно в часе езды от Дубая. Это тихое и престижное место, где проживает около 105 тысяч человек.

Напомним, в Объединённых Арабских Эмиратах стартовала эвакуация иностранцев, оказавшихся в стране из-за закрытия воздушного пространства: первый рейс, выполненный грузовым самолётом, вылетел из Абу-Даби в Гонконг, а в ближайшее время запланированы вылеты в Лондон, Мумбаи и Дели. При этом авиакомпания Etihad Airways возобновляет полёты из Абу-Даби в Москву после трёхдневного перерыва: рейс отправился сегодня в 13:30 по московскому времени.