Авиакомпания Etihad Airways возобновляет полёты из Абу-Даби в Москву после трёхдневного перерыва. Рейс отправится уже сегодня в 13:30 по московскому времени, сообщает Ассоциация туроператоров России.

На табло аэропорта Абу-Даби появилась информация об открытии регистрации на ряд рейсов перевозчика, в том числе в российскую столицу. Представитель офиса по туризму эмирата Тимур Сусаров подтвердил, что вылет состоится в 14:30 по местному времени.

Приостановка авиасообщения была связана с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Из-за отмены рейсов в ОАЭ застряли российские туристы, которые теперь смогут вернуться домой.

Сегодня в ОАЭ началась эвакуация иностранцев, застрявших из-за закрытия неба: первый борт отправился из Абу-Даби в Гонконг, причём пассажиров везут грузовым самолётом. Также запланированы вылеты в Лондон, Мумбаи и Дели. В аэропорту туристам выдают компенсацию — 1000 дирхамов (около 21 тысячи рублей), добраться до терминала можно на шаттл-автобусах. Однако обстановка остаётся напряжённой: многим пассажирам удастся покинуть страну не раньше чем через неделю.