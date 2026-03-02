Россиян массово штрафуют на сотни тысяч рублей за отказ от туров в ОАЭ

Туроператоры отказываются возвращать полную стоимость путёвок в Дубай, несмотря на обострение ситуации в регионе. Как выяснил Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА, путешественники аннулируют даже апрельские бронирования, опасаясь за безопасность, особенно при планировании поездок с детьми. Однако при отказе компании удерживают сотни тысяч рублей в качестве штрафа.

Так, туристка Виктория приобрела тур у оператора «Библио Глобус» на 4 марта за 307 тысяч рублей. Рейс официально не отменён, но девушка боится лететь. В ответ на запрос о возврате компания сообщила, что при аннулировании путёвки вся сумма будет списана — деньги она не получит.

Аналогичная ситуация с оператором «Корал Тревел». За отказ от тура на середину апреля стоимостью 450 тысяч рублей клиенту выставили штраф почти в 100 тысяч рублей.

Проблемы возникают и при возврате авиабилетов. Перевозчик AirArabia удерживает половину стоимости билета в качестве штрафа, а оставшиеся средства возвращает не на карту, а на виртуальный счёт. В сложившейся ситуации россияне разделились на два лагеря: одни предпочитают отказаться от поездки и оплатить штраф, другие советуют дожидаться официальной отмены рейса, чтобы вернуть полную сумму.

Ранее Life.ru сообщил, что в Объединённых Арабских Эмиратах туристы из России столкнулись с выселением из отелей, несмотря на сохраняющийся конфликт. В ряде городов, включая Дубай и Эль-Фуджайру, постояльцам вручили уведомления с требованием освободить номера. Причина — приоритетное заселение новых гостей. Один из таких инцидентов зафиксирован в отеле Radisson Blu Resort Fujairah.