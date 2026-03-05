Владимир Путин
Регион
5 марта, 00:05

Первый рейс из Дубая прибыл в Пулково после возобновления полётов

Обложка © Life.ru

Первый самолёт авиакомпании Emirates из Дубая приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Рейс задержали почти на два часа. Пассажиры прибыли в город в 23:59 мск 4 марта.

«Полёт прошел спокойно, всё хорошо. Никакой информации нам не говорили по ходу полёта. Как я поняла, мы летели через Европу», передаёт слова пассажиров ТАСС.

Одна из пассажирок рассказала, что в аэропорт они приехали уже с посадочными билетами. С авиакомпанией этот вопрос нужно было решать заранее. По словам туристов, несмотря на сложную обстановку, в Дубае безопасно. Работает система ПВО, слышны взрывы, но угрозы для местных жителей и туристов нет.

Около 7 тысяч российских туристов вернулись с Ближнего Востока

Ранее Life.ru рассказывал, как авиакомпания Emirates не допустила на борт рейса из Мале в Дубай группу российских туристов. Пятнадцать россиян должны были вылететь с Мальдив 4 марта. Однако в аэропорту представители перевозчика объявили — на рейс попадут только граждане ОАЭ.

