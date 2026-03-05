АТОР составила «чёрный список» дубайских отелей за выселение россиян в ОАЭ

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила туристическим властям Дубая «черный список» отелей, которые выселяли российских туристов в период приостановки авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.

«Некоторые отели вели себя крайне некорректно, не гостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей. Пускай это будет на их совести. Мы направили туристическим властям Дубая информацию с полным перечнем таких отелей», — сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В АТОР отметили, что хотя большинство туристов всё же были размещены в гостиницах, имели место случаи выселения россиян, у которых отменили рейсы. Ассоциация подробно зафиксировала некорректное поведение отдельных отелей и направила эту информацию дубайским властям. По словам Ломидзе, ситуация с размещением и вылетами туристов находится под контролем: авиакомпании и туроператоры наладили оперативное информирование пассажиров о рейсах.

Ранее сообщалось, что туристка из Москвы Дарья Осипова несколько дней боролась с администрацией одного из дубайских отелей, чтобы избежать выселения на фоне продолжающегося конфликта с Ираном. Рейс Дарьи и её родственников, запланированный на 1 марта, был отменён. Девушка ежедневно вела переговоры с руководством гостиницы и смогла остаться в номере.