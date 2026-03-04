Туроператоров обязали вернуть россиянам деньги за туры на Ближний Восток
Туристы, не сумевшие вылететь на Ближний Восток из-за обострения конфликта, смогут получить деньги обратно за счёт средств Фонда персональной ответственности туроператоров. Об этом на совещании с президентом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«Чтобы компенсировать потери туротрасли, мы подготовили распоряжение правительства о возврате туристам денег за счёт средств Фонда персональной ответственности туроператоров», — сказал министр, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.
Ситуация на Ближнем Востоке затронула не только тех, кто купил туры в регион, но и других путешественников из России. В ловушке оказались и тысячи граждан РФ, летевших транзитом через Дубай и Абу-Даби. Под ударом — туристы в Кении, ЮАР, Танзании, на Занзибаре, Маврикии и Сейшелах. Многие купили билеты со стыковкой в Эмиратах, но рейсы отменили. Людям приходится за свой счёт продлевать отели — по 3–5 тысяч рублей в сутки на человека. Путешественники жалуются, что авиакомпании не помогают. Так, Air Arabia предложила пассажирам из Москвы вылеты с интервалом в полторы недели, и теперь те лихорадочно ищут альтернативные пути домой.
