Российские туристы застряли в Африке и Азии из-за закрытия неба над ОАЭ

Из-за военной эскалации на Ближнем Востоке и закрытия неба над ОАЭ тысячи российских туристов оказались заблокированы в странах Африки и Азии. Как сообщает Telegram-канал SHOT, больше всего пострадали путешественники, летевшие с пересадками в авиахабах Абу-Даби и Дубая.

Речь идёт о туристах, отдыхающих в Кении, ЮАР, Танзании, на Занзибаре, Маврикии и Сейшелах. Многие из них купили билеты со стыковкой в Эмиратах, но рейсы были отменены. Пассажиры вынуждены продлевать проживание в отелях за свой счёт — стоимость варьируется от 3 до 5 тысяч рублей в сутки на человека.

Россияне, застрявшие в Кении, Малайзии, на Шри-Ланке и других направлениях, жалуются на отсутствие помощи от авиакомпаний. Например, туристка из Москвы рассказала, что Air Arabia предложила ей и её спутнику вылеты с разницей в 9–10 дней. Не желая ждать так долго, путешественники самостоятельно ищут альтернативные маршруты.

Так, жители Петербурга с трудом смогли купить дорогие билеты с пересадками в Бангкоке и Камрани до Москвы. Некоторые улетели через Куала-Лумпур в Пекин или через Египет — по «конским ценам». Деньги за отменённые рейсы туристам пока не вернули. Они намерены требовать компенсации после возвращения домой.