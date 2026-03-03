Владимир Путин
3 марта, 13:54

Российские туристы застряли в Африке и Азии из-за закрытия неба над ОАЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Из-за военной эскалации на Ближнем Востоке и закрытия неба над ОАЭ тысячи российских туристов оказались заблокированы в странах Африки и Азии. Как сообщает Telegram-канал SHOT, больше всего пострадали путешественники, летевшие с пересадками в авиахабах Абу-Даби и Дубая.

Речь идёт о туристах, отдыхающих в Кении, ЮАР, Танзании, на Занзибаре, Маврикии и Сейшелах. Многие из них купили билеты со стыковкой в Эмиратах, но рейсы были отменены. Пассажиры вынуждены продлевать проживание в отелях за свой счёт — стоимость варьируется от 3 до 5 тысяч рублей в сутки на человека.

Россияне, застрявшие в Кении, Малайзии, на Шри-Ланке и других направлениях, жалуются на отсутствие помощи от авиакомпаний. Например, туристка из Москвы рассказала, что Air Arabia предложила ей и её спутнику вылеты с разницей в 9–10 дней. Не желая ждать так долго, путешественники самостоятельно ищут альтернативные маршруты.

Так, жители Петербурга с трудом смогли купить дорогие билеты с пересадками в Бангкоке и Камрани до Москвы. Некоторые улетели через Куала-Лумпур в Пекин или через Египет — по «конским ценам». Деньги за отменённые рейсы туристам пока не вернули. Они намерены требовать компенсации после возвращения домой.

Ценники подлетели и на авиабилеты из ОАЭ в РФ. Они теперь стоят в разы дороже. К примеру, стоимость перелёта для семьи из трёх человек с грудным ребёнком в Новосибирск или Екатеринбург достигала 360 тысяч рублей. При этом билеты на ближайшие рейсы почти все раскуплены. Российских туристов в ОАЭ также предупредили о рисках выезда через сухопутные границы.

Наталья Афонина
