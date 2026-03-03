Домой за 360 тысяч: Билеты из Дубая в Россию улетели в космос
Билеты из Дубая в Россию дорожали до 360 тысяч рублей
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на авиабилеты из Дубая в Россию резко выросли. Стоимость перелёта для семьи из трёх человек с грудным ребёнком в Новосибирск или Екатеринбург достигала 360 тысяч рублей, пожаловалась российская туристка. По её словам, она находится в ОАЭ с мужем и двумя детьми и решила вылететь раньше окончания путёвки после серии взрывов, но это оказалось не так просто.
«Я сейчас мониторю билеты, но они просто космические. На семью… 360 тысяч рублей… Не могу спать, от каждого хлопка вздрагиваю. Страшно за детей», — рассказала собеседница РИА «Новости».
Она добавила, что гарантии вылета нет. Туроператор тогда предложил ожидать дальнейшей информации, несмотря на просьбу изменить дату возвращения за доплату.
Ранее Life.ru сообщал, что россияне в спешке раскупили почти все билеты на ближайшие рейсы из Дубая в Москву на фоне боевых действий в ОАЭ. Стоимость доходила до 90 тысяч рублей. Продажи открыли авиакомпании Flydubai и Emirates, места разобрали практически мгновенно, в аэропорту выстроились очереди. Сейчас ситуация улучшилась – первые за три дня рейсы уже приземлились в Москве, Казани и Екатеринбурге.
