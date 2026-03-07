В Госдуме раскритиковали российских туристов в ОАЭ за недальновидность
Гражданам России, выбравшим Объединённые Арабские Эмираты для постоянного проживания либо временного отдыха, не стоило забывать о присутствии на территории этой страны двух военных объектов Соединённых Штатов. Такую точку зрения в интервью «Ленте.ru» выразил депутат Государственной Думы Алексей Журавлёв.
Парламентарий обратил внимание, что на территории ОАЭ уже давно функционируют авиабаза «Аль-Дафра» и база ВМС «Джебель-Али».
По словам Журавлёва, те россияне, которые вложили деньги в эмиратскую недвижимость или просто приехали туда на отдых, обязаны были понимать, в каком регионе они находятся, и учитывать сложные взаимоотношения арабских стран друг с другом.
Сейчас же люди оказались в западне: авиасообщение нарушено, а продуктов хватит максимум на полторы недели.
Ранее Life.ru рассказывал, что авиабилеты из ОАЭ в РФ на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке подорожали в разы. К примеру, стоимость перелёта для семьи из трёх человек с грудным ребёнком в Новосибирск или Екатеринбург достигала 360 тысяч рублей. При этом билеты на ближайшие рейсы почти все раскуплены. Российских туристов в ОАЭ также предупредили о рисках выезда через сухопутные границы. При этом ситуация внутри самой страны складывается непростая: в логистическом секторе Дубая зафиксирован критический уровень запасов продовольствия — продуктов питания осталось лишь на десять дней.
