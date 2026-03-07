В Госдуме раскритиковали российских туристов в ОАЭ за недальновидность

Гражданам России, выбравшим Объединённые Арабские Эмираты для постоянного проживания либо временного отдыха, не стоило забывать о присутствии на территории этой страны двух военных объектов Соединённых Штатов. Такую точку зрения в интервью «Ленте.ru» выразил депутат Государственной Думы Алексей Журавлёв.

Парламентарий обратил внимание, что на территории ОАЭ уже давно функционируют авиабаза «Аль-Дафра» и база ВМС «Джебель-Али».

По словам Журавлёва, те россияне, которые вложили деньги в эмиратскую недвижимость или просто приехали туда на отдых, обязаны были понимать, в каком регионе они находятся, и учитывать сложные взаимоотношения арабских стран друг с другом.

Сейчас же люди оказались в западне: авиасообщение нарушено, а продуктов хватит максимум на полторы недели.