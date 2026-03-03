«‎Чудом выжившим» у бассейна русским туристам иронично просят дать орден «‎за оборону Дубая»

В России скептически и с юмором относятся к рассказам туристов, застрявших в Дубае из-за агрессии США и Израиля против Ирана и «чудом» вернувшихся на родину. Так, публицист Сергей Колясников предложил сразу выдавать «настрадавшимся» ордена «за оборону Дубая».

«Туристка рассказала что, несмотря на напряжённую обстановку, отдых продолжался до последнего дня... Два дня посидели у бассейна в пятизвёздочном отеле, чудом выжили, просто чудом. Вискарь в горло не лез, осознание неизвестности терзало душу. Ордена ещё надо выдать — за оборону Дубая. Представляю, какими глазами на этот цирк смотрят жители Белгорода, Донецка, Новороссийска», — написал он.

Военкор Дмитрий Стешин также посмеялся на тем, что некоторые журналисты преподносят как героев туристов, оказавшихся в Дубае в момент атаки. Он обратил внимание, что СМИ пестрят заголовками о «возвращающихся на родину героях». Военкор задался вопросом, а где же так настрадались эти «несчастные», и откуда им такой почёт.