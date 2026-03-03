Владимир Путин
Регион
3 марта, 06:52

Жена Антохи из «‎Реальных пацанов» застряла в Дубае из-за ударов Ирана

Актёр Антон Богданов заявил, что сейчас его жена находится в ОАЭ и не может оттуда вылететь из-за боевых действий. Об этом он рассказал корреспонденту Life.ru на премии Нового Радио AWARDS.

Жена Богданова застряла в ОАЭ. Видео © Life.ru

Антоха из «‎Реальных пацанов» посоветовал всем, кто переживает насчёт ситуации в Эмиратах, набраться терпения и верить в лучшее.

«Наберитесь терпения, это форс-мажорная ситуация. У меня жена сейчас там. Наберитесь терпения, и всё будет хорошо», — сказал артист.

На мероприятии AWARDS в третий раз объединили церемонию вручения престижной музыкальной премии и десятичасовой благотворительный марафон марафон в пользу Фонда Хабенского.

«Хочется целовать землю родную»: Вернувшиеся из ОАЭ россияне рассказали о сиренах, взрывах и пути домой

Вернуться из Дубая в Россию сейчас стало крайне сложно. Ранее Life.ru рассказывал, что авиабилеты из ОАЭ в РФ теперь стоят в разы дороже. К примеру, стоимость перелёта для семьи из трёх человек с грудным ребёнком в Новосибирск или Екатеринбург достигала 360 тысяч рублей. При этом билеты на ближайшие рейсы почти все раскуплены. Тем не менее первые за три дня рейсы уже приземлились в Москве, Казани и Екатеринбурге.

Обложка © Life.ru

Владимир Озеров
