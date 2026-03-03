Жена Антохи из «Реальных пацанов» застряла в Дубае из-за ударов Ирана
Актёр Антон Богданов заявил, что сейчас его жена находится в ОАЭ и не может оттуда вылететь из-за боевых действий. Об этом он рассказал корреспонденту Life.ru на премии Нового Радио AWARDS.
Жена Богданова застряла в ОАЭ. Видео © Life.ru
Антоха из «Реальных пацанов» посоветовал всем, кто переживает насчёт ситуации в Эмиратах, набраться терпения и верить в лучшее.
«Наберитесь терпения, это форс-мажорная ситуация. У меня жена сейчас там. Наберитесь терпения, и всё будет хорошо», — сказал артист.
На мероприятии AWARDS в третий раз объединили церемонию вручения престижной музыкальной премии и десятичасовой благотворительный марафон марафон в пользу Фонда Хабенского.
Вернуться из Дубая в Россию сейчас стало крайне сложно. Ранее Life.ru рассказывал, что авиабилеты из ОАЭ в РФ теперь стоят в разы дороже. К примеру, стоимость перелёта для семьи из трёх человек с грудным ребёнком в Новосибирск или Екатеринбург достигала 360 тысяч рублей. При этом билеты на ближайшие рейсы почти все раскуплены. Тем не менее первые за три дня рейсы уже приземлились в Москве, Казани и Екатеринбурге.
