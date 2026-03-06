Владимир Путин
Регион
6 марта, 08:41

Запасов свежих продуктов в Дубае хватит на 10 дней

Обложка © Life.ru

В Дубае остаются запасы свежих продуктов примерно на 10 дней из-за перебоев в логистике, вызванных войной на Ближнем Востоке. Об этом сообщил глава компании Kühne+Nagel Штефан Пауль.

«Сейчас выпало около 18% мировой мощности авиаперевозок, что может привести к задержкам поставок», — сказал он.

Пауль пояснил, что закрытие аэропортов и нарушения работы транспортных цепочек могут привести к дефициту товаров в странах Персидского залива. Часть снабжения региона можно организовать через Саудовскую Аравию с дальнейшей доставкой автотранспортом. При сохранении длительного кризиса возможны перебои с продуктами и другими товарами, что может отразиться на ценах и доступности товаров в регионе.

Ранее сообщалось, что туристка из Москвы Дарья Осипова несколько дней пытается урегулировать ситуацию с администрацией отеля в Дубае на фоне продолжающегося конфликта с Ираном. Её рейс, запланированный на 1 марта, был отменён, и теперь она ежедневно ведёт переговоры с руководством гостиницы, чтобы не оказаться на улице в чужой стране.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ОАЭ
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • США
  • Общество
