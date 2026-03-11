Второй этап эвакуации российских специалистов с АЭС «Бушер» завершён

Второй этап эвакуации российских специалистов и членов их семей с иранской атомной электростанции «Бушер» завершился в ночь на среду. Об этом сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

По его словам, 150 человек покинули территорию станции несколько дней назад и ночью пересекли границу с Арменией. Сейчас они направляются в Россию.

Лихачёв отметил, что это уже второй этап эвакуации персонала. Глава «Росатома» поблагодарил Министерство иностранных дел России, силовые структуры, а также руководство Ирана и Армении за содействие в проведении эвакуации.

Напомним, на прошлой неделе из стран Ближнего Востока в Россию вернулись около 30 тысяч туристов. Вывозные рейсы сформированы до 10 марта, а завершить эвакуацию планируют к 14 марта. Большинство застрявших находились в ОАЭ — из-за закрытия воздушного пространства было отменено более 250 рейсов.