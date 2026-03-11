Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 12:46

Второй этап эвакуации российских специалистов с АЭС «Бушер» завершён

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Второй этап эвакуации российских специалистов и членов их семей с иранской атомной электростанции «Бушер» завершился в ночь на среду. Об этом сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

По его словам, 150 человек покинули территорию станции несколько дней назад и ночью пересекли границу с Арменией. Сейчас они направляются в Россию.

Лихачёв отметил, что это уже второй этап эвакуации персонала. Глава «Росатома» поблагодарил Министерство иностранных дел России, силовые структуры, а также руководство Ирана и Армении за содействие в проведении эвакуации.

Названа главная проблема эвакуации застрявших на Ближнем Востоке российских туристов
Названа главная проблема эвакуации застрявших на Ближнем Востоке российских туристов

Напомним, на прошлой неделе из стран Ближнего Востока в Россию вернулись около 30 тысяч туристов. Вывозные рейсы сформированы до 10 марта, а завершить эвакуацию планируют к 14 марта. Большинство застрявших находились в ОАЭ — из-за закрытия воздушного пространства было отменено более 250 рейсов.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar