Названа главная проблема эвакуации застрявших на Ближнем Востоке российских туристов

Российские туристы, застрявшие на Ближнем Востоке из-за конфликта, обязательно вернутся домой, заявила руководитель компании по индивидуальному туризму Майя Котляр. По её словам, на эвакуацией работают авиакомпании, туроператоры, Росавиация и МИД.

Организованных туристов вывозят планомерно за счёт туроператоров — больше половины уже вывезены из стран Персидского залива. Эксперт призвала не паниковать: даже после завершения вывозной программы останутся возможности через иностранных перевозчиков. Главная сложность — хаотичность рейсов. Туристам важно набраться терпения и следовать указаниям авиакомпаний или туроператоров.

«К сожалению, туристы попадают в живую очередь по вывозу после того, как приезжают в аэропорт, там живая регистрация. То есть, попадёшь — прекрасно, не попадёшь, к сожалению, [тогда] на следующий рейс», — отметила собеседница радио «Комсомольская правда».

Напомним, на минувшей неделе из стран Ближнего Востока в Россию вернулись около 30 тысяч туристов. Вывозные рейсы сформированы до 10 марта, а завершить эвакуацию планируют к 14 марта. Большинство застрявших находились в ОАЭ — из-за закрытия воздушного пространства было отменено более 250 рейсов.