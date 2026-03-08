Мошенники разводят россиян на «горящие туры», пока «горит» Ближний Восток

Мошенники активизировались на фоне конфликта в Иране, используя тему «горящих туров» для обмана россиян, ищущих срочную альтернативу отдыху на Ближнем Востоке. Ажиотаж и спешка, по словам профильного эксперта Александры Шмигириловой, заставляют людей терять бдительность, чем и пользуются аферисты.

«Злоумышленникам выгодно создать искусственную панику, убеждая, что из-за закрытия одних направлений путёвки в другие жаркие страны стали дефицитом и на них огромный спрос», — предупредила собеседница газеты «Известия».

Мошенники всегда выбирают самые актуальные темы. Геополитические события создают неопределённость на рынке путешествий, а психология дефицита делает аудиторию особенно восприимчивой. Как отметила специалист Екатерина Едемская, аферисты могут использовать ИИ для создания реалистичных сайтов и чат-ботов, а также дипфейки для видеозвонков от имени сотрудников турагентств.

Кроме того, ожидается всплеск фишинга через приложения с фейковыми объявлениями «официальных партнёров», поддельные брони с QR-кодами и сбор данных из открытых источников для персонализированных предложений. После покупки несуществующего тура жертву могут развести ещё и на «страховку от невыезда» или «ускоренную визу».

Напомним, с начала недели из стран Ближнего Востока в Россию вернулись около 30 тысяч туристов. Вывозные рейсы сформированы до 10 марта, а завершить эвакуацию планируют к 14 марта. Большинство застрявших находились в ОАЭ — из-за закрытия воздушного пространства было отменено более 250 рейсов.