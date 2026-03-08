Мошенники грабят российских туристов в Катаре под видом полиции

Проживающая в Дохе россиянка Анастасия рассказала о новой схеме мошенничества в Катаре. Злоумышленники ходят по квартирам иностранцев и представляются сотрудниками МВД.

«В чатах иностранцев появились сообщения о том, что группа иностранных мошенников совершает обход квартир под видом сотрудников МВД Катара — у них есть документы с «шапкой» МВД, они утверждают, что проверяют действительность карточек ВНЖ для грядущей переписи населения. Говорят, что они на самом деле грабят людей», — рассказала Анастасия РИА «Новости».

По её словам, мошенники также требуют сдать отпечатки пальцев. Власти Катара предупредили: никакой переписи не планируется, и такие программы не запускались. Кроме того, аферисты обзванивают иностранцев под видом сотрудников электронного правительства. Сама Анастасия рассказала, что ей тоже звонили с индийским акцентом и требовали показать на камеру карту ВНЖ.

