7 марта, 11:55

Силы ПВО Катара отразили ракетную атаку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Силы противовоздушной обороны Катара перехватили ракеты, направленные на территорию страны. Об этом сообщили в министерстве обороны эмирата. По данным ведомства, военные предотвратили атаку, нацеленную на государство.

«Министерство обороны государства Катар сообщает, что вооружённые силы перехватили ракетную атаку, которая была нацелена на Катар», — указано в заявлении.

Подробности произошедшего и информация о возможных разрушениях или пострадавших пока не уточняются. Официальные органы продолжают следить за ситуацией и обеспечивать безопасность на территории страны.

Ранее сообщалось, что Иран выпустил в сторону Катара две баллистические ракеты. Одна из них была перехвачена системами ПВО, а вторая поразила военную базу Аль-Удейд, где находятся военнослужащие штаба Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Полина Никифорова
