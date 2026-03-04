Иран ударил баллистическими ракетами по военной базе США в Катаре

Иран выпустил в сторону Катара две баллистические ракеты. Одна ракета поразила военную базу Аль-Удейд. Там размещаются американские военнослужащие штаба Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

«Иран запустил по Катару две баллистические ракеты. Системы ПВО успешно отразили одну из них, вторая ударила по военной базе Аль-Удейд», — сообщило Минобороны Катара в соцсети X.

В военном ведомстве добавили, что атака прошла без жертв. С начала ночи взрывы прозвучали также в Израиле и Иране.

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские силы нанесли ракетный удар по американскому эсминцу в Индийском океане. Корабль находился примерно в 650 километрах от побережья Ирана. Под обстрел также попало судно-дозаправщик, которое шло рядом с эсминцем.