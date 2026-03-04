Генерал Купер заявил о полном уничтожении флота Ирана в Персидском заливе

США продолжают наращивать давление на Иран в Персидском и Оманском заливах. По словам главы Центрального командования генерала Брэдли Купера, американские силы уничтожили целый флот иранских кораблей, включая подводную лодку, которая считалась одной из самых боеспособных.

«На данный момент мы уничтожили 17 иранских кораблей, включая самую боеспособную иранскую подводную лодку, в борту которой образовалась пробоина», – сказал Купер в видеообращении.

Он также отметил, что операции не ограничиваются достигнутым результатом.

«Сегодня в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе нет ни одного иранского судна, и мы не остановимся на достигнутом», – добавил он.

Американский генерал подчеркнул, что давление на Иран продолжится, и Вашингтон готов поддерживать контроль над стратегически важными морскими путями.

Ранее Life.ru писал, что США нанесли удары по Ирану стратегическими бомбардировщиками B-52, B-1B и B-2A. Самолёты выполняли беспосадочные рейды с заправкой в воздухе и поражали ключевые объекты иранской инфраструктуры.