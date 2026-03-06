В Катаре туристка сняла на видео, как система ПВО Patriot сбивает иранские ракеты над центром города. Всего в бою участвовали 24 ракеты, которые взрывались в небе без ущерба для жителей.

В Катаре туристка сняла на видео, как ПВО 24 раза выстрелила по ракетам Ирана. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ damonresurrected

«О, боже! О, боже!» — непрестанно повторяла женщина во время запуска ракет.

Женщина наблюдала, как над подсвеченными небоскребами Дохи взмывали бледно-жёлтые ракеты, за которыми следовали взрывы. Всего с трёх пусковых установок было выпущено 24 снаряда. По словам туристки, гром от разрывов ощущался даже через окно, но ситуация не представляла угрозы для людей. После окончания стрельбы зрители обсуждали происходящее и делились кадрами в социальных сетях, относясь к событию с любопытством и туристическим интересом.

Ранее сообщалось, что Иран выпустил в сторону Катара две баллистические ракеты. Одна из них была перехвачена системами ПВО, а вторая поразила военную базу Аль-Удейд, где находятся военнослужащие штаба Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).