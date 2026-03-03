Катар приостановил добычу газа на ряде объектов из-за ударов Ирана
Власти Катара приняли решение приостановить добычу газа на некоторых объектах в качестве превентивной меры безопасности на фоне ударов Ирана. Об этом заявил официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
«Добыча газа на некоторых объектах была остановлена в качестве превентивной меры для обеспечения безопасности сотрудников. Ведется работа по обеспечению безопасности объектов и непрерывности операций в соответствии с высочайшими стандартами», — цитирует его телеканал Al Araby.
Ранее в Катаре при падении обломков иранских ракет пострадали не менее восьми человек. Один из раненых — в тяжёлом состоянии, ещё четверо госпитализированы. Власти призвали жителей и гостей страны не выходить на улицу, держаться подальше от окон и оставаться в укрытиях до полной безопасности. Компания Qatar Energy сообщила о приостановке производства СПГ после атаки беспилотников на объекты в Рас-Лаффане и Месаиде.
