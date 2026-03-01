Владимир Путин
28 февраля, 22:16

В Катаре восемь человек пострадали при падении обломков иранских ракет

Обложка © Midjourney / Life.ru

В Катаре, как минимум, восемь человек пострадали в результате падения обломков иранских ракет. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Один из пострадавших получил тяжёлые травмы, ещё четверо находятся в больницах. Ведомство также призвало граждан и гостей страны оставаться в домах и не выходить на улицу.

«В свете текущей ситуации и новых событий, связанных с нападениями Ирана на территорию страны, Министерство внутренних дел призывает граждан, резидентов и гостей оставаться в своих домах, не приближаться к окнам и открытым местам, а также избегать выхода на улицу, за исключением случаев крайней необходимости, до тех пор, пока опасность не минует», — говорится в заявлении.

Момент удара иранской ракеты по крупнейшей американской авиабазе на Ближнем Востоке — Аль-Удейд в Катаре — попал на видео. За секунды до поражения цели несколько ракет системы ПВО Patriot не смогли перехватить снаряд.

Момент удара иранской ракеты по крупнейшей американской авиабазе на Ближнем Востоке — Аль-Удейд в Катаре — попал на видео. Видео © X / znao_dashuai

Иранские дроны атаковали Международный аэропорт Дубая, идёт эвакуация
Ранее иранские СМИ сообщили об уничтожении американского радара раннего оповещения в Катаре стоимостью в 1,1 млрд долларов. Радиолокационная система обеспечивала контроль за пусками иранских ракет. До этого беспилотники нанесли удар по объекту в Бахрейне, который напоминал радиолокационную станцию.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • катар
  • Мировая политика
  • Политика
