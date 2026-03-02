Катар остановил производство СПГ из-за атак беспилотников

Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy объявила об остановке производства сжиженного природного газа на всех своих объектах. Причиной стали атаки иранских беспилотников на промышленные зоны в Рас-Лаффане и Месаиде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление корпорации.

В компании уточнили, что прекращён не только выпуск СПГ, но и производство сопутствующих продуктов. QatarEnergy — один из крупнейших игроков на мировом газовом рынке, и остановка её мощностей может серьёзно повлиять на глобальные поставки. Детали атак и возможные сроки возобновления работы пока не раскрываются.