Летний отдых в 2026 году для россиян подорожает на 8–12%

Россиянам, планирующим отпуск в этом году, стоит закладывать в бюджет чуть больше средств. Стоимость летнего отдыха вырастет, но не так стремительно, как в прошлые годы. Декан факультета туризма РГГУ Александр Акрамов в беседе с ТАСС спрогнозировал повышение цен на 8–12% по сравнению с летом 2025-го.

Это укладывается в инфляцию и рост издержек отрасли. Больше всего подорожает проживание. По данным отраслевых объединений, гостиницы на юге России уже подняли цены на 10–15%. Однако темпы замедлились: ранее рост нередко достигал 20–30%, сейчас же рынок стабилизируется.

Сильнее всего цены вырастут на традиционно загруженных направлениях: Черноморское побережье (Сочи, Геленджик, Крым), курорты Кавказа, а также природные зоны — Алтай, Байкал, Камчатка. Причина классическая: спрос превышает предложение качественного жилья.

Ранее сообщалось, что ситуация с авиаперелётами на Ближний Восток может скоро нормализоваться. Многие туристы переориентируются на более спокойные направления из-за неопределённости, однако вероятность сохранения напряжённости примерно равна шансам на полное восстановление полётов к апрелю. МИД и Росавиация следят за развитием событий и оперативно сообщат об изменениях, а туристам в регионе рекомендуют соблюдать распоряжения местных властей и оставаться на связи с туроператорами.