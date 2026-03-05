Планируете отпуск? Топ-10 безопасных стран для отдыха, пока «в Багдаде не всё спокойно»

Российским туристам назвали топ-10 направлений, оптимальных для отдыха в условиях текущей геополитической нестабильности. В беседе с Life.ru турэксперт Наталия Ансталь рассказала, что многие путешественники сейчас отдают предпочтение проверенным маршрутам, которые позволяют избежать проблем на границе и непредвиденных сложностей.

Многие сейчас действительно задумываются — куда же поехать на отдых, ведь из-за политической ситуации в мире многие направления оказались закрыты или ограничены. Поэтому на сегодняшний день зачастую выбирают проверенные маршруты, которые позволяют приятно провести время и при этом не столкнуться с проблемами на границе, задержками или нежелательными сложностями в чужой стране. Наталия Ансталь Турэксперт

В числе наиболее востребованных направлений эксперт перечислила азиатские страны, включая Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланку и Китай. Ансталь отметила, что эти места привлекают туристов доступностью, развитой инфраструктурой и богатым культурным наследием. Также популярностью пользуются Египет и Турция, особенно Стамбул, который предлагает гостям сочетание европейского и восточного колорита.

«К этому списку можно добавить страны ближнего СНГ — Армения, Азербайджан, Грузия. Они ближе по расстоянию, требуют меньших затрат времени и денег, и при этом предлагают много интересных достопримечательностей, гидрофобных природных красот и уютных городов. Если же есть возможность и желание потратить чуть больше, то можно рассмотреть Мальдивы — это действительно отличное место для уединённого отдыха, романтических поездок или просто для восстановления сил», — подчеркнула Ансталь.

Но всё же популярным сейчас направлением остаётся Азия, в частности Китай. Страна предлагает разнообразные возможности: от пляжного отдыха на острове Хайнань до знакомства с мегаполисами вроде Шанхая, Пекина и Гонконга. Особенно распространёнными, по мнению эксперта, среди путешественников являются туры во Вьетнам. Она объяснила данную тенденцию тем, что вектор с Ближнего Востока сместился в сторону Азии, поскольку именно там сейчас больше возможностей для отдыха и туризма.

Ранее эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов в беседе с Life.ru заявил, что ситуация с авиаперелётами на Ближний Восток может нормализоваться уже к апрелю. По этой причине туристам не стоит спешить с отменой путёвок.