Паника отменяется: Назван месяц, когда можно будет без рисков лететь на отдых в Дубай

Ситуация с авиаперелётами на Ближний Восток может прийти в норму уже к апрелю. Такой прогноз в беседе с Life.ru озвучил эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов, поэтому путёвки не стоит отменять.

В последние дни поступает много сообщений о том, что люди отказываются от поездок, но гораздо реже говорят о другом: многие просто переориентируются на более спокойные направления. Турция, Египет, внутренний туризм по России — вариантов для хорошего отдыха достаточно, и это нормально, когда в моменты неопределённости человек выбирает для себя и своей семьи то, что кажется безопаснее. Михаил Абасов Эксперт Российского союза туриндустрии

Абасов считает, что в таком подходе нет ничего страшного, это просто забота о себе. И если такое решение принято — значит, так тому и быть, здесь каждый ориентируется на свой внутренний комфорт.

При этом он подчеркнул, что те, кто пока сохраняют планы на ОАЭ, находятся под защитой: МИД и Росавиация следят за развитием событий и оперативно сообщат о любых изменениях в регламентах. Пока официальных сигналов о продлении ограничений нет.

Что касается возможного затягивания кризиса, специалист отметил: всё будет зависеть от реальной обстановки. Вероятность сохранения напряжённости есть, но не меньшая — и того, что к апрелю полёты полностью нормализуются. Исторический опыт показывает: многие кризисы разрешаются быстрее, чем кажется.

«Самое разумное, что можно сделать сегодня семьям с детьми, запланировавшим отдых в Эмиратах, — это просто позволить событиям идти своим чередом, сохраняя спокойствие. Деньги не пропадут, билеты не сгорят, а в случае любых изменений механизм компенсаций уже отлажен и работает», — подытожил наш собеседник.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии рекомендовал российским туристам на Ближнем Востоке неукоснительно соблюдать распоряжения местных властей и оставаться на связи с туроператорами и перевозчиками. Путешественникам советуют доверять только официальным данным об обстановке в регионе и установить приложение «Иностранный помощник». Сейчас в ОАЭ находится около 50 тысяч россиян — турфирмы временно размещают их в отелях до возобновления рейсов и прорабатывают альтернативные маршруты вывоза через Китай и Турцию. Запрет на полёты продлён до 2 марта.