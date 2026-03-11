АТОР объявила о включении в «чёрный список» более 15 отелей Дубая, выселявших россиян

Более 15 отелей в Дубае попали в так называемый «чёрный список» после жалоб российских туристов. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По её словам, некоторые гостиницы выселяли россиян или требовали резко повысить оплату за проживание — иногда в три-четыре раза. Туроператоры передали информацию российскому регулятору.

«Мы считали своим долгом проинформировать регулятора — Минэкономразвития, что в таких-то отелях позволили себе выселить туристов, либо потребовать в три-четыре раза больше денег за размещение», — сказала Ломидзе.

После обращения российских властей власти Дубая дали указание отелям не выселять туристов и не поднимать цены. По словам эксперта, ситуация в целом удалось стабилизировать примерно на 90%.

