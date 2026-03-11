SHOT: в аэропорту Дубая остановили регистрацию после сообщений о БПЛА

В аэропорту Дубая остановили регистрацию на все рейсы после сообщений о новой атаке иранских беспилотников. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, пассажиры рассказали, что видели дрон типа «Шахед» над территорией воздушной гавани. После этого, как утверждается, прогремел взрыв, а людей и сотрудников аэропорта перевели в безопасную зону внутри терминала.

Сообщается, что среди застрявших в здании находятся россияне и тысячи других пассажиров. Официальной информации о пострадавших и последствиях на этот момент не приводилось.

По информации SHOT, вылеты в Россию перенесли на более позднее время. Самолёты, направлявшиеся в Дубай, кружат в безопасной зоне, в том числе борт из Москвы.

Ранее в Дубае уже фиксировались перебои в работе аэропорта на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Власти и авиакомпании советуют пассажирам постоянно проверять статус рейсов, поскольку расписание в регионе может меняться в любой момент.